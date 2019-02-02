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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.02.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Su aranıyordu petrol çıktı

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Siirt'te termal su sondajında petrole rastlanması sevinçle karşılandı. 715 metrede petrol çıktı ve numuneler TPAO'ya gönderildi.

Siirt'te jeotermal tesis çalışmaları kapsamında sondaj çalışması yapılan kuyuda petrole rastlanması vatandaşlarda sevinç yaşattı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın girişimleriyle kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı mevkisinde yapılması planlanan ve devre mülk sistemiyle işletilecek tesisin termal su ihtiyacını karşılamak üzere sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Sondajın 715. metresinde istenen su kaynağına ulaşmasının ardından mineral zenginliğinin ilgililerin dikkatini çekmesi üzerine sudan alınan numuneler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderildi.

Prof. Dr. Aktay, yaptığı açıklamada, kentte bin kişiye istihdam sağlayacak tesisle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tesisin termal su ihtiyacı için sondaj çalışmalarında petrole rastlandığını aktaran Aktay, "TPAO verileri bu gelişmeyi teyit etti. Bu tesis, yabancı sermaye katkısıyla yapılacak ve hem Siirt'in yeni şehir planını belirleyecek hem de bölge turizmine çok önemli bir katkıda bulunacak. Tunus'ta sayın Gannuşi'nin davetiyle yapılacak olan tesisle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek." diye konuştu.

"Bu suya bir yerde petrolün karışmış olduğunu görmüş olduk"

Doğan Jeotermal Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan da Hattuşa Termal Devremülk Oteller Zincirinin 7. noktasını kurma çalışmalarını Siirt'te sürdürdüklerini bildirdi.

Sondaj çalışması sonucunda ihtiyaçları olan suya fazlasıyla ulaştıklarını dile getiren Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu suya bir yerde petrolün karışmış olduğunu görmüş olduk. Bir projemizin çalışmaları vesilesiyle su ararken bulunan petrolün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yasin Aktay hocamızın yönlendirmesi ve teşvikiyle, Siirt Valimiz Ali Fuat Atik'in cesaretlendirici tutumuyla işi bu noktaya kadar getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her tarafını bir ve bütün gördüğümüzü bu projemizle de gösterme fırsatını bulmuş olduk."
Doğan, Tunus'un Gabes vilayetindeki Hamma şehrinde de tesis çalışmalarının olduğunu, her iki yerdeki çalışmaları birlikte yürüteceklerini ve yakında tesislerin temelini atacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Ali Fuat Atik de gelişmeleri umut ve heyecanla takip ettiklerini belirterek, "Umarım şehrimize gelip bu tesisi yapacak olan firma bunu en iyi şekilde değerlendirecek. Siirt çok kısmetli başladı bu seneye. Konuyla ilgili TPAO da gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kenti umutlandırdı

Vatandaşlardan Vedat Özhelvacı, petrolün ülke için önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Şu anda Eruh ilçesinde de petrol çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özhelvacı, "Kezer'de petrol bulunması bizi çok heyecanlandırdı. İnşallah daha da güzel olacaktır. Bölgemiz petrol kaynaklarıyla dolu. Örneğin Batman'da petrol var, Siirt'te neden olmasın?" dedi.

Faruk Erdemci de petrolle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ve memnun olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kezer bölgesinde petrol bulunması bizi çok mutlu etti. Çok heyecanlıyız. Tabii ki bütün ülkelerde petrol var. Zaten Batman'da, Şırnak'ın Güçlükonak bölgesinde bulunmuş. Siirt'te de bulunması bizleri mutlu etti. Siirt zaten yer altı kaynakları konusunda zengin bir ildir. Su ararken petrol bulunmuş. Zaten komşu Arap ülkelerinde var, Siirt'te neden olmasın?"

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