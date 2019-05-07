Stoktaki evlere kiralama modeli

KONUT pazarında yaşanan durağanlık inşaat firmalarını yeni modellere yönlendiriyor. Bu firmalardan biri de Akfen İnşaat. Piyasa koşullarını değerlendiren firma Ankara’daki yeni konut projelerinde kiralama modelini hayata geçirdi. Konut alıcının bu dönemde talebi ertelediğini belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Biz aslında konut sektöründen ümitsiz değiliz. Arz fazlalığında ziyade talebin ertelendiğini düşünüyoruz. Eninde sonunda açılacaktır, sadece zaman meselesi. Biz de bu dönemde kiralama modelini uygulamayı doğru bulduk. Çünkü tüketici ev almaktansa kiraya çıkmayı daha cazip buluyor” dedi.

MARKALI KONUTA İLGİ

Ankara’daki İncek Loft ve Bulvar Loft projelerinde 750 konutta bu modeli uygulayacaklarını belirten Akın, aylık 1.3 milyon lira gelir beklediklerini dile getirdi. Kiralama modelinin hem firma hem de tüketici için avantajlı olduğunu dile getiren Akın, “Firma bu modelle aidat yükünü almıyor, kiracıya satış da daha kolay olabilir. Tüketici için de firmadan kiralamak daha sağlam bir yol. Bir de markalı konuta yönelme var. İnsanlara artık dört duvar yetmiyor. Güvenliği olan spor tesisi olan daha sosyal hayata yönelik projeler tercih ediliyor” dedi.

YARIM İNŞAAT TEKLİFİ

Sektörde yaşanan durgunluk nedeniyle kimi şantiyelerde yavaşlama olduğunu belirten Akın, yarım kalan projelerle de ilgilendiklerini dile getirdi. Akın, “İstanbul’da Fikirtepe ve Ataşehir’den gelen teklifler oldu ama bakmadık. Ankara’da kendi çapında büyük olup yarım kalmış 1-2 inşaat için konuşmamız oldu. Ayda 3-4 proje için teklif geliyor. Ben bir ara sadece proje fizibilitesi yapıyordum. Bizim en büyük özelliğimiz nakit yaratabilme kabiliyetimiz. Eğer iyi bir fırsat olursa nakit bulabiliriz, yaratabiliriz” diye konuştu.

YATIRIMDA MUHAFAZAKÂR DEĞİLİZ



YATIRIM yapmadan önce biraz daha temkinli davranacaklarını ama hız kesmeyeceklerini belirten Selim Akın, “Çok muhafazakâr olmayacağız. Biz dediğim gibi biraz daha piyasa koşullarını izleyip ona göre hareket eden bir firmayız. Bu dönemde de bir takım değerler yaratacağımızı düşünüyoruz. Birçok sektörde şuan alım zamanı. Türkiye bir daha bu kadar fırsat veren konumda olmayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de fırsatları inceliyoruz. Hem proje hem arsa olarak değerlendiriyoruz. Mevcutta 25 bin konut yapacak arsamız var” diye konuştu.

LOFT PROJELERİNE 1.5 MİLYAR YATIRIM

AKFEN, İncek bölgesinde 2017 başında temelini attığı Bulvar Loft projesini tamamladı. Akfen İnşaat’ın 556 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Bulvar Loft projesinde daire teslimleri nisanda başladı. Akfen İnşaat’ın davetlisi olarak gittiğimiz Ankara’da bir araya geldiğimiz Akın şunları söyledi: “Sözümüzde durduk. Bulvar Loft projemizi temelini attığımızda açıkladığımı tarihte teslim ediyoruz. Bulvar Loft ile Ankara’da ikinci Loft konseptli projemizi hayata geçirdik. Levent Loft, Loft Bahçe, İncek Loft ve Bulvar Loft ile gelecek yıl tamamlanacak Bodrum Loft projemiz ile Loft konseptli projelerimize 1.5 milyar TL’lik yatırım yapmış olacağız.” Akfen İnşaat’ın devam eden iki inşaat projesi var. Akfen, Bodrum Loft’un yanı sıra Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin yapımı sürüyor. Şirket iki inşaat projesine 1.8 milyar TL yatırım yaparken, 1750 kişiye de iş imkanı sağlayacak. Bodrum projesinin 2020’de tamamlanacağını belirten Akın, işletmeci olarak Maçakızı ile anlaştıklarını da söyledi. Şehir hastaneleriyle ilgilendiklerini belirten Akın, 2 hastane işlettiklerini, Tekirdağ’daki hastanenin de yıl sonunda tamamlanacağını ifade etti. Gayrimenkul, enerji, turizm ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Akın, yenilenebilir enerjide 1 yılda 1000 MW’a çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Akın, “Şuanda 600 MW’tayız. YEKA ihalelerine de girmeyi düşünüyoruz. Yeni alan olarak madencilik var. 2 senedir içindeyiz ama üretime geçen ay geçtik” dedi.