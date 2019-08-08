Sosyal medya sitelerinde alışveriş devrimi
Sosyal medya kullanıcıları ticaret yapmak için hesaplarını kullanabiliyor. Facebook’un başlattığı ücretsiz ilan verilebilen Marketpalace uygulamasıyla birlikte sıfır veya ikinci el ürünler üyeler arasında alınıp, satılıyor.
Sosyal medya siteleri milyonlara varan üyelerinin ticaret eğiliminde bulunmasını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. İnternet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte satın alma alışkanlıklarında değişiklikler yaşanmaya başladı. Sıfır ürünlerin yanı sıra ikinci el birçok ürün internetten satışa sunuluyor.
Kurumsal olmanın dışında bireysel satışa imkan tanıyan birçok sıfır ya da ikinci el eşya satmaya yönelik internet siteleri ve akıllı telefon uygulamaları geliştirildi.
Bunlardan başarılı olanları her gün on binlerce kişiyi buluşturup ürün alışverişine aracı oluyor ve bunun için de hiçbir ücret talep etmiyorlar.
İLANLARDAN ÜCRET ALIYORLAR
Türkiye’de ikinci el piyasasını belirlemede etkili olan bazı internet siteleri her yıl kullanıcılarına sadece 1 aylık ücretsiz ilan yayınlama imkanı sağlıyor. Aynı yıl ikinci bir ilanı yayınlamak için ise süresine göre 50 liradan başlayan fiyatlardan ilan girişi yapılması sağlanıyor. Bu tip alışveriş siteleri hem evini hem arabasını satmak isteyenden ücret alırken hem de internet sitesine reklam alarak çift taraflı ilan geliri elde etmiş oluyor.
SOSYAL MEDYA ALIŞVERİŞTE ÖNE ÇIKIYOR
Ücretli ilan yayınlayan internet sitelerinin yerini ücretsiz ilan yayınlayan milyonlarca üyesi bulunan sosyal medya siteleri almaya başladı. Ev, araba, otomobil parçası, kişisel ihtiyaçlar, kozmetik gibi onlarca kategoride ücretsiz ilanlar yayınlayarak alışveriş yapılmasına imkan tanınıyor. Böylece hem ürünü satmak için ilan ücreti ödenmiyor hem de aynı anda milyonlarca kişi satışa konulan ürünü görebiliyor.
PAZARLIK İMKANI DAHA GENİŞ, YÜZDE 50 UCUZA ALABİLİYORSUNUZ
Sosyal medya sitelerinde bulunan ilanlara ilişkin bilgiler almak için etkileşime geçilerek ilan sahibiyle birebir görüşme yapılabiliyor. Ürün hakkında bilgi alınıp fiyatta pazarlık unsuru ön plana çıkıyor. Satıcıyla yapılan sıkı pazarlıkla birlikte yazılan fiyatın yüzde 50’sine kadar indirimle ürün alma şansınız doğuyor.
NELER BULUNUYOR?
Sosyal medya sitelerindeki sıfır ve ikinci el ürünler bulunuyor. Ücretsiz ilan alanlarında satılık-kiralık ev, satılık otomobil, yedek parça, kişisel bakım ürünleri, lastik, çelik jant, iş ilanları, züccaciye ürünlerine kolaylıkla erişiliyor.
PARA ALIŞVERİŞİ GÜVENE DAYALI
Beğenilen ürünün alınması aşamasında kargoyla gönderim sağlanacaksa para banka aracılığıyla EFT ya da havale olarak satıcıya gönderiliyor. Karşılıklı güvene dayalı bu sistemde satıcı ürünü teslim etmezse sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayı kargo yerine yakınınızda bulunan bir yerde ürünü elden teslim almanız avantajınıza olacaktır. Genellikle bu tarz sosyal medya siteleri ürünleri aynı il içinde bulunan satıcıları önde sıralayarak satış yapılmasını sağlıyor.
FACEBOOK ÖNCÜLÜK YAPTI
Sosyal medyada sıfır ya da ikinci el alışverişi Facebook üstlenmeye başladı. Marketpalace uygulamasıyla milyonlarca ürüne farklı fiyat aralıklarından erişilebiliyor. Ürün alınmak istendiğinde ise satıcıya mesaj atılıyor ve pazarlığa başlanıyor.
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