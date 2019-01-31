Son dakika... Turizm gelirlerinde büyük artış

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artarak 6 milyar 540 milyon 434 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 151 milyon 469 bin dolar'ını kişisel harcamalar, 1 milyar 388 milyon 965 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Turizm geliri 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.



Bu yılki gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 678 dolar oldu



Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 649 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 828 dolar oldu.



Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar oldu.



Turizm geliri ve gideri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2018



Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.



Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17 arttı



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17 artarak 9 milyon 651 bin 740 kişi oldu. Bunların yüzde 85,8'ini 8 milyon 283 bin 235 kişi ile yabancılar, yüzde 14,2'sini ise 1 milyon 368 bin 505 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişi oldu. Bunların yüzde 85,4'ünü 38 milyon 951 bin 902 kişi ile yabancılar, yüzde 14,6'sını ise 6 milyon 676 bin 771 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,2 azaldı



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,2 azalarak 957 milyon 647 bin dolar oldu. Bunun 820 milyon 747 bin dolarını kişisel, 136 milyon 901 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 4,7 azalarak 4 milyar 896 milyon 310 bin dolar oldu. Bunun 3 milyar 936 milyon 986 bin dolarını kişisel, 959 milyon 324 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı IV. çeyreğine göre yüzde 15 azaldı



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 azalarak 1 milyon 853 bin 45 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 517 dolar olarak gerçekleşti.



Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.



