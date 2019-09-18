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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
18.09.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

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Son dakika... Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

ABD Merkez Bankası Fed faiz açıklamasında bulundu. Fed temmuz ayında 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını açıklamıştı.

Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün başlayan toplantısı, bugün sona erdi.  Toplantı sonunda ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz indirimini 25 baz puan şeklinde gerçekleştirdi. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

Fed metnine göre faizlerin yüzde 1.75 – 2.00 aralığına çekilmesi karşı çıkan isimler St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Kansas City Fed Başkanı Esther L. George ve Boston Fed Başkanı Eric S. Rosengren oldu.

Bullard, 50 bp faiz indirimini tercih ederken George ve Rosengren yüzde 2.00 – 2.25 aralığında kalmasından yana oy kullandı.

"UYGUN ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter, "Fed, eylül ayı toplantısında, politika faizinde 25 baz puan indirime gidebilir" açıklamasında bulunurken, uzmanlar ekim toplantısında daha şahin bir tavır sergileyebilir görüşündeydi.

Öte yandan ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu. Deutsche Bank da Fed'in faiz indireceğini düşünürken bu indirimin 2020'yi de kapsayarak 100 baz puana ulaşacağını ve ABD’de büyümenin de düşeceğini belirtmişti.

St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi iki adımda 50 baz puan indirmek yerine, Eylül’de tek adımda indirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise üniversitede yaptığı söyleşide Fed’in ekonomide büyümenin sürdürülmesi için "uygun şekilde" hareket etmeye devam edeceğini söylemişti.

2019 FED KARARLARI

TARİH           FAİZ ARTIŞ ORANI           FAİZ
29-30 Ocak    -2.25-2.50
19-20 Mart2.25-2.50
30 Nisan-1 Mayıs-2.25-2.50
18-19 Haziran   -2.25-2.50
30-31 Temmuz25 baz puan indirim2,00 - 2,25
Trumptan Fede eleştiri
Trump'tan Fed'e eleştiri

2019’UN SON 6. TOPLANTISI

Fed’in 2019 yılı içinde son 2 toplantısı kaldı. Bu toplantılardan ilki 7. Fed toplantısı 29-30 Ekim tarihinde yapılırken, yılın son toplantısı olan 8. toplantı 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Fed'in bugün yaptığı açıklama ise bu yılın 6. toplantısından geldi. 

2018’DE 4 FAİZ ARTIŞI YAŞANDI

Fed, Jerome Powell’ın göreve başlamasıyla 2018 yılı içinde 4 kez faiz artırımına gitmişti. 21 Mart’ta Powell’ın göreve gelmesiyle ilk faiz artışını gerçekleştiren Fed, ardından 13 Haziran’da bir sonrakini 26 Eylül’de ve son olarak 19 Aralık’ta 25’er baz puan artışlarla 1,25-1,50 baz puan faiz oranlarıyla başladığı yılı, 2,25-2,50 baz puanla tamamlamıştı.

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ 6 KEZ ARTIRILDI

2018’de faizleri 4. kez artıran Fed, ilk faiz artışını 21 Mart tarihinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ilk açıklamalarıyla yapmıştı. Bu açıklamada Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini duyurmuştu.

Fed, 1 Ağustos'tan önceki para politikası toplantısını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirmiş, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek federal fonlama oranını yüzde 1.75 – 2.00 seviyesine yükseltmişti.

Birinci faiz artırımı ise 26 Eylül tarihinde 25 baz puan ile yapılmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 2.00-2.25 aralığına çıkarılmıştı. 2018 yılında böylelikle 16 Fed üyesinin 12’sinin beklediği gibi 4 faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

Fed 2015 Aralık’ta sıkılaştırma döngüsüne girmiş bu noktada önlemler almaya başlamıştı. Sıkılaştırma döngüsüne girdiğinden beri Fed, 9. kez faiz artırımı yapmış oldu. Aynı zamanda Fed ABD Başkanı Trump, Ocak 2017’de göreve geldiğinden beri 6 kez faiz artırdı. 

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