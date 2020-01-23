Son dakika... Tüketici güven endeksi açıklandı

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 77,7 iken, Ocak ayında %2,3 oranında artarak 79,5 oldu.



GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,4 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 76,5 iken, Ocak ayında %1,1 oranında artarak 77,4 oldu.



İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 56,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Aralık ayında 57,1 iken Ocak ayında %0,5 oranında azalarak 56,8 oldu.



TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Aralık ayında 23,8 iken, Ocak ayında %9,1 oranında azalarak 21,6 oldu.



MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, ALT ENDEKSLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI, OCAK 2020





Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Ocak 2020

