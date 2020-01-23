Son dakika... Tüketici güven endeksi açıklandı
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında arttı; Aralık ayında 58,77 olan endeks, Ocak ayında 58,82 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 77,7 iken, Ocak ayında %2,3 oranında artarak 79,5 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,4 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 76,5 iken, Ocak ayında %1,1 oranında artarak 77,4 oldu.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 56,8 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Aralık ayında 57,1 iken Ocak ayında %0,5 oranında azalarak 56,8 oldu.
TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,6 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Aralık ayında 23,8 iken, Ocak ayında %9,1 oranında azalarak 21,6 oldu.
MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, ALT ENDEKSLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI, OCAK 2020
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Ocak 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle