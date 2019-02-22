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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.02.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Son dakika... Tarihi projede imzalar atıldı

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Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ağır sınıf taarruz helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak." dedi.

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, ağır sınıf taarruz helikopterinin Gökbey gibi verilen sürede uçuşa hazır olmasını beklediklerini söyledi. 

Demir, "Helikopterlerimizin çeşitli versiyonları ve gelişmiş modellerinin, yeni teknolojilerin gerisinde kalmaması gerekiyor." diye konuştu. 

Helikopterin TSK'nin gücüne güç katacağına inandıklarını vurgulayan Demir, "5 yıl sonra helikopterimizin bugün elimizde bulunan mühimmat ve silah envanterinden çok daha zengin bir envanterle göreve gitmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. 

"HEDEF YÜZDE 100 YERLİLEŞTİRME"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat da projeyle tamamen Türk mühendislerce tasarlanacak, yüzde 100 yerlileştirmenin hedef alındığı, fazla mühimmat taşıma kapasitesiyle operasyonel performansı daha yüksek helikopterin üretileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Bu helikopter, yeni nesil görev ekipmanları, artırılmış yerlilik oranı, harekat üstünlüğü ve yüksek kapasitesiyle yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında da küresel bir hareketlilik sağlayacaktır. Uluslararası boyutta hiçbir şirket hem hafif hem de ağır sınıfta taarruz helikopteri yapmazken TUSAŞ olarak bizlere bu stratejik görevin verilmesi heyecanımızı artırmıştır." 

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de söz konusu helikopterin sıfırdan tasarlandığı için yüzde 100 yerli ve milli olacağını bildirdi. 

 

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