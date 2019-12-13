Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Ekim'de sanayi üretimi yıllık yüzde 3.8 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,9 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 azaldı.
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