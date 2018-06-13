Son dakika... Sanayi Ã¼retim rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Son dakika... Sanayi üretim rakamlarÄ± açÄ±klandÄ±
Son dakika... TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu Nisan ayÄ± sanayi Ã¼retimi verilerini aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re sanayi Ã¼retimi nisan ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 6,2 arttÄ±
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 6,2, mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), nisan ayÄ±na iliÅŸkin sanayi Ã¼retim endeksi sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Buna gÃ¶re, mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi nisanda bir Ã¶nceki aya kÄ±yasla yÃ¼zde 0,9 yÃ¼kseldi.Â Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi nisanda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 6,2 arttÄ±.
BEKLENTÄ°LERÂ
AA Finans Sanayi Ãœretimi Beklenti Anketi'ne katÄ±lan ekonomistler, nisanda arÄ±ndÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksinin geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 5 artmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ekonomistler, sÃ¶z konusu ayda takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksinin yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 5,7 artacaÄŸÄ±nÄ±, mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksinin ise aylÄ±k bazda 0,1 gerileyeceÄŸini tahmin etmiÅŸti.
Ekonomistlerin arÄ±ndÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi endeksine iliÅŸkin beklentileri yÃ¼zde 1,5 ile yÃ¼zde 8,2 aralÄ±ÄŸÄ±nda yer alÄ±yordu.
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