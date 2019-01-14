Son dakika... Sanayi üretim Kasım ayında yüzde 6.5 daraldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında sanayi üretiminin takvim, mevsim/takvim etkisinden arındırılmış ve arındırılmamış değişimleri şöyle gerçekleşti:
TAKVİM etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 darald
*Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0.3 daraldı
*Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 daraldı.
*Kasım'da madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.8 azaldı
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %0,3 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.
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