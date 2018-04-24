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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
24.04.2018 - 12:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Ramazan pidesine zam kapıda

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Son dakika... Ramazan pidesine zam kapıda

İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Selami Ekşi, Eskişehir'de farklı gramajlarda farklı fiyatlarla yapılan ekmek satışı ve bu yılki Ramazan pidesinin fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Marketlerde değişen ekmek fiyatları ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Ramazan pidesine zam gelip gelmeyeceği merak edilirken Başkan Ekşi, Ramazan pidesi için sendika olarak zam talep edeceklerini aktardı. Artan çalışan giderleri, temel girdi olan undaki zam ve fırıncı esnafının üretici olarak kabul gördüğü için elektriği indirimli kullanırken değişen karar ile bu indirimden artık yararlanamadığını ifade eden Ekşi, 2 senedir ekmeğe herhangi bir zam gelmemesinde fedakarlıklarının önemli olduğunu söyledi.

“EKMEĞİN KİLOGRAM FİYATI 5 LİRAYI GEÇMEYECEK ŞEKİLDE”

Marketlerde değişen ekmek fiyatlarının gramaj ile alakalı olduğunu aktaran Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Selami Ekşi, vatandaşların aslında her ekmeğe aynı ücreti verdiğini vurguladı. Artan giderler karşısında ekmeğe zam yapılmamasında fedakarlıklarının önemli olduğuna değinen Başkan Ekşi, yaptığı açıklamada, “Eskişehir’de ekmek fiyatlarına iki yıldır zam yapılmadı. Bu süreçte iki kez fırın işçileri ile toplu sözleşme yaptık. Bu yüzde 34’ü geçen bir rakamdır. Hammadde fiyatlarında örneğin temel girdi olan un iki yıl önce 60 lira bandında iken şu an 80 lira bandındadır. Enerji maliyetlerindeki artışa kamuoyu zaten şahit oluyor. Fırıncı esnafı daha önce üretici olduğu için elektriği bir miktar indirimli kullanıyordu. Yeni gelen uygulamayla bu indirimimiz de elimizden alındı. 2 yılda yaşanan enflasyonun değerlerini ve buna karşın fırıncının yaşadığı maliyetler gözönüne alınırsa ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığımız açıkça belli olacaktır. Federasyonumuzun açıkladığı gibi ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayı geçmemektedir. 200 gram taban uygulama olmak üzere 10’ar gram arttırılarak ekmek fiyatı ve gramajı belirlenebilir. Değişkenliğin sebebi ise bazı fırıncı arkadaşlarımızın üretim tekniği itibari ile 200 gramı üretememesidir. Onlarda da 250 gramı 1 lira 25 kuruştur. Yani her iki durumda da vatandaşımız aldığı ekmeğe aynı parayı ödüyor. Dediğim gibi kilogram fiyatı şu anda 5 lirayı geçmiyor” şeklinde konuştu.

“RAMAZAN PİDESİ İÇİN ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ”

Ramazan pidesinde de ekmek gibi 2 senedir herhangi bir zam olmadığını ifade eden Başkan Ekşi, bu sene zam talep edeceklerini aktardı. Sendika Başkanı Ekşi, “Ramazan pidesi de aynı şekilde 2 yıldır zam görmüyor. Bu yıl da bir miktar zam artışı için Ticaret Odası’ndan talepte bulunacağız. Eskişehir’deki pide ve ekmek fiyatları Türkiye’deki örneklerinden her zaman daha makul ve daha kalitelidir” diye belirtti.

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