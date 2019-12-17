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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
17.12.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Son dakika... Rahmi Koç'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Son dakika... Rahmi Koç'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

İş adamı Rahmi Koç kalça kırığı tanısıyla Nişantaşı'nda bulunan hastaneye kaldırıldı. Başarılı ameliyat geçiren Koç, hastanede kalmaya devam ediyor.

İş adamı Rahmi Koç İstanbul'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rahmi Koç'ta sol kalça kırığı teşhisiyle hastaneye geldi. Bugün yapılan ameliyatla birlikte 2 yıl önce konulan protez değiştirildi. Koç hastanede yatmaya devam ediyor.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırılmıştır.

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir.

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