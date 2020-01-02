Son dakika... Film gibi firarda flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn (65), 19 milyon dolarlık yolsuzluktan geçen yıl gözaltına alınmıştı. 9 milyon dolar kefalet ile ev hapsine alınmıştı. Hapis cezası kesinleşen Ghosn ev hapsindeyken Japonya’dan Lübnan’a kaçtı. Bu firar dünyada diplomatik krize neden oldu. Ghosn’ün 29 Aralık gecesi Japonya Tokyo’dan karayolu ile 6 saat uzaklıktaki Osaka’ya vardığı, özel bir jetle 30 Aralık pazartesi İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldiği, buradan da 40 dakika içinde başka bir jetle Beyrut’a geçtiği belirlenmişti. Lübnanlı yetkililer, Ghosn’ün ülkeye girişte Fransız pasaportu kullandığını açıklamıştı.

YILBAŞI BAHANESİ

Ancak, Ghosn’ün avukatları, “Fransız, Lübnan ve Brezilya olmak üzere üç pasaportu da bizde” demişti. O nedenle sahte pasaport ihtimali üzerinde duruluyordu. Ancak Lübnan’daki haber kanalı MTV kaçışa dair şok bir iddia ortaya attı: Ghosn, bir yeni yıl planı yaptı. Yılbaşı için evine müzik grubu çağırdı. O müzisyenler aslında tutulmuş kişilerdi. Bu kişiler 167 santimetre boyundaki Ghosn’ü 180 santimetre uzunluğundaki kontrbas çantasına koyarak evden çıkardılar. Osaka’daki jete kadar böyle götürdüler. Ondan sonrası muamma... İSTİHBARAT SKANDALI

Hem Osaka’da hem İstanbul’da bürokratik engelleri nasıl aştığı bilinmiyor. Çünkü Ghosn’ün geçtiği güzergahta fark edilmemesi mümkün değil. Milyarder iş adamının ‘güçlü’ birilerinden yardım aldığı düşünülüyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, haftalar süren kaçış planı hazırlığında uluslararası bir örgütün parmağına işaret etti. Ghosn’ün Japonya’dan çıkışı ülkedeki en büyük güvenlik ve istihbarat skandalı olarak yorumlanıyor. Kusursuz işleyen plan Ghosn’a ömür boyu kurtuluşu garantiledi. Çünkü, Japonya ve Lübnan arasında suçlu iadesi anlaşması yok. Lübnan asıllı Ghosn’ün ülkede kahraman olarak görüldüğü biliniyor. Kaçışına yardım ettiği iddia edilen eşi Carole Ghosn “Bir araya gelmemiz en güzel yeni yıl hediyesi” dedi.

YENİ İDDİALAR

Japonya’dan sürpriz firarı ile ülke ve dünya kamuoyunu şaşırtan Ghosn'un kaçış planına dair detaylar henüz kesinlik kazanmazken Japonya'da soruşturmalar devam ediyor. Daha önce Ghosn'un Japonya'dan çıkışına dair resmi bir kayıt bulunmadığını açıklayan yetkililer, son olarak İstanbul'a giden özel bir jetin Osaka yakınlarındaki Kansai Uluslararası Havalimanı'ndan Pazar günü saat 23.00'da ayrıldığını belirledi. Ayrıca özel bir güvenlik şirketinin, kaçış planında rol oynadığına dair iddialar da araştırılıyor. AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz pazartesi, gündemde olan firar haberini Lübnan'dan doğrulayan Ghosn, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" ifadelerini kullanmıştı. Ghosn, artık basınla özgürce iletişim kurabileceğini belirterek, "Önümüzdeki haftaya başlamayı dört gözle bekliyorum" demişti.