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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
05.08.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan önemli swap hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalesinde değişikliğe gitti. Banka bundan sonra Döviz Karşılığı Türk Lirası 1 hafta vadeli swap işlemi değil, çoklu fiyat yöntemiyle 1, 3 ,6 ay vadeli swap işlemleri gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verdi.

TCMB, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasına İlişkin Basın Duyurusu" yayımladı. 

Duyuruda, 31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceğinin önceden paylaşıldığı anımsatıldı. 

Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir. Kotasyon ve ihale yoluyla gerçekleştirilecek işlemler, halen kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. 

Analistler, Merkez Bankası’nın swap ihalelerinde vadeleri uzatarak, bu yolla rezervlere katkı yapabileceğini belirterek, TCMB'nin swap piyasasında esnekliği artırarak, bu işlemlerde Londra piyasası yerine Merkez Bankası'nın kullanılmasını sağlayacağını kaydediyor. 

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Swap nedir? Sınırlama getirilen swap işlemi ne demek?
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