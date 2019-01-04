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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.01.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk Lirası'ndaki ılımlı seyre ek olarak, zayıf talep koşullarının aralık ayı enflasyonunu olumlu yönde etkilediğini açıkladı.

Merkez Bankası, Aralık ayında enflasyonda meydana gelen düşüşte, "uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüş" ile "geçici vergi indirimlerinin etkisinin" önemli olduğuna işaret etti.

Merkez Bankası ayrıca, "temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra iç talepteki zayıf seyrin etkisinin hissedildiğine" de dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın, dün açıklanan ve yıllık enflasyonun 1.32 puan gerileyerek yüzde 20.30 olduğu Aralık ayı verilerinin ardından açıkladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları

incelendiğinde, enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğü gözlendi.

"Bu dönemde, ana eğilim temel mal ve hizmet grubunda gerilerken, temel mal grubundaki düşüş daha belirgin oldu.

"Temel mal enflasyonu ana eğiliminde son iki ayda gözlenen yavaşlamada geçici vergi indirimlerinin etkisi önemli oldu.

"Aralık ayında hizmet enflasyonu yüzde 0.25 artmış, grup yıllık enflasyonu 0.21 puan düşerek yüzde 14.46 oldu.

"Bu dönemde yıllık enflasyon haberleşme hizmetlerinde yatay seyrederken, diğer alt gruplarda geriledi.

"Ulaştırma hizmetleri enflasyonu akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin de etkisiyle yavaşlamış, lokanta-otel grubunda ise gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin yansımaları izlendi. Bu dönemde, kira enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürdü.

"Temel mal grubunda yıllık enflasyon 2.22 puan gerileyerek yüzde 24.67 olmuş, enflasyondaki bu düşüşe

tüm alt gruplar katkı verdi.

"Bu dönemde dayanıklı mal grubu genelinde fiyat düşüşleri izlendi. Giyim grubu fiyatlarında endeks tarihinin en yüksek Aralık ayı düşüşü görüldü.

"Diğer temel mallarda ise fiyat artış eğiliminin önemli ölçüde yavaşladığı görüldü.

"Bu gelişmeler çerçevesinde, temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra iç talepteki zayıf seyrin etkisi hissedildi.

"Enerji fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3.12 azaldı. Bu gelişmede, uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve Türk lirasındaki görünüme bağlı olarak fiyatı yüzde 7.31 gerileyen akaryakıt ürünleri belirleyici oldu.

"Tüpgaz ve katı yakıt fiyatları da sırasıyla yüzde 2.14 ve 1.18 azaldı. Bu gelişmelerle birlikte, enerji grubu yıllık enflasyonu 4.53 puanlık düşüşle yüzde 20.82 oldu.

"Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu 0.55 puan azalarak yüzde 25.11 oldu. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 27.09’a, işlenmiş gıdada ise yüzde 23.22’ye geriledi.

"İşlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonundaki gerilemede temel belirleyici taze meyve-sebze fiyatları oldu.

"Bu dönemde, işlenmiş gıda grubu fiyatları yatay seyrederek olumlu bir görünüm sergiledi. Bu grupta süt ürünleri, katı-sıvı yağ ve çay fiyatlarında düşüş kaydedildi.

"Bu gelişmelerle, taze meyvesebze dışı gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir oranda gerileyerek yüzde 23.85 oldu."

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