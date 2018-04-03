Son dakika... Mart ayı enflasyonu açıklandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
03.04.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Mart ayı enflasyonu açıklandı

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Son dakika... Mart ayı enflasyonu açıklandı

Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu. Beklenti TÜFE'de aylık yüzde 0.95, yıllık yüzde 10.19 artıştı.

TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.

Buna göre, TÜFE’de 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,35 artış gösterdi.

 

Tüketici fiyat endeksi, Mart 2018
[2003=100]



MART ENFLASYON TAHMİNLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Mart ayında ortalama yüzde 1 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise bir önceki anketteki yüzde 9.15’ten yüzde 9.42’ye yükseldi.

Ekonomistlerin tahminlerine göre yıllık enflasyon da çift hanede kalmaya devam edecek. Yıllık enflasyon Kasım 2017'de yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden şubat itibarıyla 2.7 puan gerilemiş durumda. Önemli bölümü baz etkisi kaynaklı olarak görülen bu düşüşün ardından ekonomistler 2018'in son aylarına kadar çift haneden anlamlı bir uzaklaşmayı ise olası görmüyorlar.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,95 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,95) göre, bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,19’a gerileyeceği öngörülüyor.

ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI

TÜFE’de 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

DOLAR YENİDEN 4.0 LİRA SINIRINDA, EURO 4.90 LİRADA

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine bağlı düşen dolar iç piyasada yüzde 0.07 artışla 3.9837 liraya, euro ise yüzde 0.21 artışla 4.9060 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Dolar/Euro paritesi ise günlük yüzde 0.14 artışla 1.2319 düzeyine yükseldi.

 

 

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