Son dakika... Mart ayı enflasyonu açıklandı
Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu. Beklenti TÜFE'de aylık yüzde 0.95, yıllık yüzde 10.19 artıştı.
TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.
Buna göre, TÜFE’de 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.
Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,35 artış gösterdi.
Tüketici fiyat endeksi, Mart 2018
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MART ENFLASYON TAHMİNLERİ
Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) Mart ayında ortalama yüzde 1 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise bir önceki anketteki yüzde 9.15’ten yüzde 9.42’ye yükseldi.
Ekonomistlerin tahminlerine göre yıllık enflasyon da çift hanede kalmaya devam edecek. Yıllık enflasyon Kasım 2017'de yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden şubat itibarıyla 2.7 puan gerilemiş durumda. Önemli bölümü baz etkisi kaynaklı olarak görülen bu düşüşün ardından ekonomistler 2018'in son aylarına kadar çift haneden anlamlı bir uzaklaşmayı ise olası görmüyorlar.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,95 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,95) göre, bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,19’a gerileyeceği öngörülüyor.
ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI
TÜFE’de 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.
DOLAR YENİDEN 4.0 LİRA SINIRINDA, EURO 4.90 LİRADA
Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine bağlı düşen dolar iç piyasada yüzde 0.07 artışla 3.9837 liraya, euro ise yüzde 0.21 artışla 4.9060 liraya kadar yükseldi.
Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.
Dolar/Euro paritesi ise günlük yüzde 0.14 artışla 1.2319 düzeyine yükseldi.
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