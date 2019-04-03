Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,70 artış gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış %3,48 ile sağlık grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,44, eğitimde %1,45, ulaştırmada %0,75 ve lokanta ve otellerde %0,67 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup %0,29 ile haberleşme oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,29 oranında düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış %29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,94, ev eşyası %26,98, eğlence ve kültür %20,08 ve sağlık %19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,28 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,15 artış gerçekleşti.



Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Mart 2019

[2003=100]









Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,58 arttı



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,17 artış gösterdi.



Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Mart 2019

[2003=100]



Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Mart 2019

[2003=100]



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,91, imalat sanayi sektöründe %1,59, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe %1,98 ve su temini sektöründe %0,20 artış olarak gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Mart 2019

[2003=100]



Aylık en fazla artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti



Bir önceki aya göre en fazla artış; %14,05 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %7,73 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %3,28 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit %5,46, giyim eşyası %1,32, kağıt ve kağıt ürünleri %0,92 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2019 yılı Mart ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Mart 2019

[2003=100]









