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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.04.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart ayında ÜFE aylık yüzde 1.58, yıllık ÜFE 26.94, aylık TÜFE yüzde 1.03, yıllık TÜFE yüzde 19.71 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,70 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %3,48 ile sağlık grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,44, eğitimde %1,45, ulaştırmada %0,75 ve lokanta ve otellerde %0,67 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,29 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,29 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,94, ev eşyası %26,98, eğlence ve kültür %20,08 ve sağlık %19,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,28 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,15 artış gerçekleşti.

Mart 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 33 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Mart 2019
[2003=100]

Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %1,58 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,17 artış gösterdi.
 
Yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranları, Mart 2019
[2003=100]
Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yurt içi üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Mart  2019
[2003=100]
Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,91, imalat sanayi sektöründe %1,59, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe %1,98 ve su temini sektöründe %0,20 artış olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Mart 2019
[2003=100]
Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Aylık en fazla artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; %14,05 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %7,73 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %3,28 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık kömür ve linyit %5,46, giyim eşyası %1,32, kağıt ve kağıt ürünleri %0,92 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.
 
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, 2019 yılı Mart ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.
 
Yurt içi üretici fiyat endeksi ana sanayi grupları ve değişim oranları, Mart 2019
[2003=100]
Son dakika... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı




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