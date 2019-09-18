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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.09.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Konut satış rakamları açıklandı

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Son dakika... Konut satış rakamları açıklandı

Türkiye genelinde ağustosta 110 bin 538 konut satıldı. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. İpotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148'e yükseldi.

Türkiye genelinde ağustos ayında 110 bin 538 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,1 arttı. Ağustosta satılan konut sayısı 110 bin 538 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 881 konutla ilk sırada (yüzde 14,4) yer aldı. İstanbul'u 10 bin 707 konut satışıyla (yüzde 9,7) Ankara, 6 bin 25 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 18 konutla Hakkari, 28 konutla Ardahan ve 59 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

İpotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 382 konut ve yüzde 12,8 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 43,8 ile Bilecik oldu.

Diğer konut satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 17,3 azalarak 76 bin 390 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 11 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,1 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 72,4 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 488 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 802 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 15 konutla Hakkari oldu.

40 BİN 634 KONUT İLK DEFA SATILDI

İlk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 40 bin 634'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 36,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 1 konutla en yüksek payı (yüzde 14,8) aldı. İstanbul'u 3 bin 107 konut satışıyla Ankara, bin 994 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artarak 69 bin 904 olarak gerçekleşti. İstanbul 9 bin 880 ikinci el konut satışı ve yüzde 14,1 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,2 oldu. İstanbul'u 7 bin 600 konut satışıyla Ankara, 4 bin 31 satışla da İzmir izledi.

YABANCILARA 3 BİN 604 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 549 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 656 satışla Antalya, 228 satışla Bursa, 213 satışla Ankara ve 169 satışla Yalova izledi. Ağustosta Türkiye'den, Irak vatandaşları 675, İran vatandaşları 469, Rusya Federasyonu vatandaşları 212, Kuveyt vatandaşları 159, Almanya vatandaşları ise 149 konut edindi. 

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