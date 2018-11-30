Son dakika... İki önemli isim adaylık için istifa etti
Kamunun en kritik koltuklarında iki kritik istifa geldi. TOKİ BAşkanı Ergün Turan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy belediye başkanlığı aday adaylığı için istifa etme kararı aldılar. Kamuda istifa süresi yarın doluyor.
Trabzonlu bürokrat Ergün Turan, İstanbul Fatih’ten; Rizeli bürokrat Ömer Arısoy ise İstanbul Zeytinburnu’ndan aday olmak için yarışacak.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle