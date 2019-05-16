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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.05.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Ünlü şirketin kurucusu vefat etti

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Ünlü şirketin kurucusu vefat etti

Kale Kilit’in kurucusu 89 yaşındaki iş insanı Sadık Özgür, hayatını kaybetti.

Tek torna tezgahı ile kurduğu Kale Kilit markasını dünyanın sayılı kilit markalarından biri yapan Kale Endüstri Holding ve 3S Kale Holding Onursal Başkanı Sadık Özgür; 15 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. 89 yaşında yaşamını yitiren Sadık Özgür’ün cenazesi, yarın (17 Mayıs) öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Sadık Özgür, Cumhuriyetin ilk kuşak sanayicilerinden biri olarak, 1953 yılında Tahtakale’de, küçük bir atölyede üretime başladı. Tüccarlık ile sanayiciliği birleştiren vizyonu sayesinde, yarım asrı aşkın marka yolculuğunda Kale Kilit’i, büyük bir marka haline getirdi.

SADIK ÖZGÜR'ÜN HAYATI

1930 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinin Bayırüstü Köyü’nde doğdu. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Babası öldüğünde henüz dokuz yaşında olan Özgür, yaklaşık 5 sene köyün dana çobanlığını yaptı.

15 yaşından itibaren Divriği Demir Madenlerinde çıraklık kursuna devam ederek tornacılığı öğrendi.  1948 yılında İstanbul'a gelerek, Denizcilik Bankası'na ait Havuzlar Tersanesinde tornacı olarak çalışmaya başladı.

1953 yılında Tahtakale'de kendine ait ilk iş yeri olan küçük bir atölyede karyola borusu ve gaz ocağı üretmeye başladı. Ardından o yıl ilk kilit üretimini gerçekleştirdi.

1957’de Bahçelievler'de daha büyük bir atölyeye taşınarak üretime devam etti. Artan işçi sayısı ve makine teçhizatı ile üretime devam ederek, 1958 yılında Kale Kollektif Şirketi’ni kurdu. Bir ilke imza atarak 1965 yılında ‘Türkiye’nin ilk kasa kilidini’ üretmeye başladı.

1979 yılında, Bahçelievler’deki üretim tesisi, yaklaşık 40 sene boyunca Genel Müdürlük binası olarak hizmet verecek olan Güngören’deki yeni yerine taşındı. Bu yeni fabrika, Türkiye’nin ilk teknolojik kilit fabrikası oldu ve Özgür aynı yıl şirketini, Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. adıyla yeniden yapılandırdı.
Girişimci bir Anadolu insanı olan Özgür, 1988 yılında tüm şirketlerini, Kale Endüstri Holding A.Ş. olarak tek çatı altında topladı. Kale Kilit’in 55. yılını kutladığı 2008 yılında Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını oğlu Sedat Özgür’e bırakarak, Onursal Başkan olarak görevine devam etti. Özgür, 2014 yılında Çerkezköy’de Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisinin temelini attı ve şirketin tüm üretimi buraya taşındı.

Gösterdiği özverili, başarılı ve yararlı çalışmalar için 2011 yılında Sadık Özgür’e TBMM tarafından, Devlet Üstün Hizmet Madalyası verildi. Hemşerilik kültürüne önem veren Özgür, doğduğu köy olan Divriği ile bağını hiç koparmadı. Hastane, sağlık ocağı, okul gibi yatırımlar yaparak, köyün gelişimine destek oldu.

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