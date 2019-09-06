Son dakika... Ä°stanbul Metrosu'nda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
06.09.2019 - 11:23, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika... Ä°stanbul Metrosu'nda Ä±ÅŸÄ±k göründü

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Son dakika... Ä°stanbul Metrosu'nda Ä±ÅŸÄ±k göründü

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, Gayrettepe-Ä°stanbul HavalimanÄ± Metro HattÄ± HASDAL-Ä°stanbul HavalimanÄ± Kesimi TÃ¼nel Delme Ä°ÅŸlemlerinin TamamlanmasÄ± ve IÅŸÄ±k GÃ¶rÃ¼ndÃ¼ TÃ¶reniâ€™nde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan notlar;

* Gayrettepe Ä°stanbul HavalimanÄ± hattÄ±nda delme iÅŸlemi tamamlandÄ±. TÃ¼rkiye'nin ilk hÄ±zlÄ± metro sistemi olacak. YaklaÅŸÄ±k 30 km'lik kÄ±smda tÃ¼nellerin iÅŸlemi tamamlanmÄ±ÅŸ oluyor. YaklaÅŸÄ±k 7 ay iÃ§inde D100 karayoluna kadar kÄ±sÄ±mda KaÄŸÄ±thane ve Gayrettepe istasyonuna da ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.

* Projenin en kÄ±sa zamanda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ulaÅŸmasÄ± iÃ§in ilk defa 10 adet metro kazÄ± makinesi aynÄ± anda kullanÄ±lÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± kazÄ±lan metro hattÄ± olacak. KazÄ± hÄ±zÄ±nda dÃ¼nya rekoru da kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor.Â

Son dakika... Ä°stanbul Metrosunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼
* KaÄŸÄ±thane kÄ±smÄ±nÄ± gelecek yÄ±l hizmete alacaÄŸÄ±z. Gayrettepe istasyonunda Taksim ve metrobÃ¼se ve yakÄ±n gelecekte inÅŸa edeceÄŸimiz projelere baÄŸlanacaktÄ±r. KaÄŸÄ±thane istasyonunda KabataÅŸ metro hattÄ±na entegre olacak. HavalimanÄ± istasyonunda yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± trene ve HalkalÄ±'da ise Marmaray ve HalkalÄ± metrosuna baÄŸlanacak.Â 

* OlimpiyatkÃ¶y istasyonunda BaÅŸakÅŸehir metrosuna, KayaÅŸehir'de KayaÅŸehir metrosuna entegre olacak. Ä°stanbul'un dÃ¶rt bir yanÄ± Ä°stanbul HavalimanÄ±'na, Ä°stanbul HavalimanÄ± ise tÃ¼m ÅŸehre bu metro ile baÄŸlanacak.Â

Son dakika... Ä°stanbul Metrosunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼
* HavalimanÄ± 3 istasyonundayÄ±z. 200 metre uzunlukta 27 metre geniÅŸlikteki burada, normal bina olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce 8 kat aÅŸaÄŸÄ± indik. Bu istasyon havalimanÄ±ndaki 3 istasyondan biri olacak. Bu dev havalimanÄ±na 1 tane istasyon yetmiyor.Â 

* Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ hatlara 1 hizmet verecek, 2 ise havalimanÄ±nÄ±n 120 milyon yolcuya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda inÅŸa edilecek istasyon yani o terminal yapÄ±sÄ± iÃ§in gereken metro istasyonunu ÅŸimdiden yapÄ±yoruz.Â 

*Ä°stanbul HavalimanÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla 30 milyon yolcu sayÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±.

Son dakika... Ä°stanbul Metrosunda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼

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