Son dakika... Ä°stanbul Metrosu'nda Ä±ÅŸÄ±k gÃ¶rÃ¼ndÃ¼

Son dakika... Ä°stanbul Metrosu'nda Ä±ÅŸÄ±k göründü
UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, Gayrettepe-Ä°stanbul HavalimanÄ± Metro HattÄ± HASDAL-Ä°stanbul HavalimanÄ± Kesimi TÃ¼nel Delme Ä°ÅŸlemlerinin TamamlanmasÄ± ve IÅŸÄ±k GÃ¶rÃ¼ndÃ¼ TÃ¶reniâ€™nde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan notlar;
* Gayrettepe Ä°stanbul HavalimanÄ± hattÄ±nda delme iÅŸlemi tamamlandÄ±. TÃ¼rkiye'nin ilk hÄ±zlÄ± metro sistemi olacak. YaklaÅŸÄ±k 30 km'lik kÄ±smda tÃ¼nellerin iÅŸlemi tamamlanmÄ±ÅŸ oluyor. YaklaÅŸÄ±k 7 ay iÃ§inde D100 karayoluna kadar kÄ±sÄ±mda KaÄŸÄ±thane ve Gayrettepe istasyonuna da ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak.
* Projenin en kÄ±sa zamanda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ulaÅŸmasÄ± iÃ§in ilk defa 10 adet metro kazÄ± makinesi aynÄ± anda kullanÄ±lÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± kazÄ±lan metro hattÄ± olacak. KazÄ± hÄ±zÄ±nda dÃ¼nya rekoru da kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oluyor.Â* KaÄŸÄ±thane kÄ±smÄ±nÄ± gelecek yÄ±l hizmete alacaÄŸÄ±z. Gayrettepe istasyonunda Taksim ve metrobÃ¼se ve yakÄ±n gelecekte inÅŸa edeceÄŸimiz projelere baÄŸlanacaktÄ±r. KaÄŸÄ±thane istasyonunda KabataÅŸ metro hattÄ±na entegre olacak. HavalimanÄ± istasyonunda yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± trene ve HalkalÄ±'da ise Marmaray ve HalkalÄ± metrosuna baÄŸlanacak.Â
* OlimpiyatkÃ¶y istasyonunda BaÅŸakÅŸehir metrosuna, KayaÅŸehir'de KayaÅŸehir metrosuna entegre olacak. Ä°stanbul'un dÃ¶rt bir yanÄ± Ä°stanbul HavalimanÄ±'na, Ä°stanbul HavalimanÄ± ise tÃ¼m ÅŸehre bu metro ile baÄŸlanacak.Â* HavalimanÄ± 3 istasyonundayÄ±z. 200 metre uzunlukta 27 metre geniÅŸlikteki burada, normal bina olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce 8 kat aÅŸaÄŸÄ± indik. Bu istasyon havalimanÄ±ndaki 3 istasyondan biri olacak. Bu dev havalimanÄ±na 1 tane istasyon yetmiyor.Â
* Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ hatlara 1 hizmet verecek, 2 ise havalimanÄ±nÄ±n 120 milyon yolcuya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda inÅŸa edilecek istasyon yani o terminal yapÄ±sÄ± iÃ§in gereken metro istasyonunu ÅŸimdiden yapÄ±yoruz.Â
*Ä°stanbul HavalimanÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla 30 milyon yolcu sayÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±.
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