İşsiz sayısı 3 milyon 350 bin kişi olarak açıklandı
İşsizlik oranı Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan azalarak yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ise 3 milyon 350 bin kişi.
İşsizlik oranı bir önceki dönem olan Ocak'ta yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşmişti.
TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise Ocak dönemine göre değişmeyerek yüzde 9.8 oldu.
Verilere göre, tarım dışı işsizlik oranı geçen yıla göre 2.3 puanlık azalış ile yüzde 12.5 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 4.3 puanlık azalış ile yüzde 10.9 oldu.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546,000 kişi azalarak 3.35 milyon kişi oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.21 milyon kişi artarak 28.17 milyon kişi, istihdam oranı ise 1.3 puanlık artış ile yüzde 46.6 oldu.
Öte yandan işgücü 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 665,000 kişi artarak 31.52 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 52.2 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre Şubat döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalarak yüzde 32.2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 21.7 oldu.
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, toplam kamu istihdamı geçen yıla göre yüzde 4.4 artarak 3.71 milyon kişi olarak gerçekleşti.
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