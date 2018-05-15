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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
REUTERS
15.05.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

İşsiz sayısı 3 milyon 350 bin kişi olarak açıklandı

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İşsiz sayısı 3 milyon 350 bin kişi olarak açıklandı

İşsizlik oranı Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan azalarak yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ise 3 milyon 350 bin kişi.

İşsizlik oranı bir önceki dönem olan Ocak'ta yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise Ocak dönemine göre değişmeyerek yüzde 9.8 oldu.

Verilere göre, tarım dışı işsizlik oranı geçen yıla göre 2.3 puanlık azalış ile yüzde 12.5 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 4.3 puanlık azalış ile yüzde 10.9 oldu.

İşsiz sayısı 3 milyon 350 bin kişi olarak açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546,000 kişi azalarak 3.35 milyon kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.21 milyon kişi artarak 28.17 milyon kişi, istihdam oranı ise 1.3 puanlık artış ile yüzde 46.6 oldu.

Öte yandan işgücü 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 665,000 kişi artarak 31.52 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 52.2 olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısı 3 milyon 350 bin kişi olarak açıklandı

TÜİK verilerine göre Şubat döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalarak yüzde 32.2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 21.7 oldu.

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, toplam kamu istihdamı geçen yıla göre yüzde 4.4 artarak 3.71 milyon kişi olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısı 3 milyon 350 bin kişi olarak açıklandı

 

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