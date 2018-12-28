İlk 11 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı 38 milyona yaklaştı
Ocak-kasım dönenimde ağırlanan yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 kişiyle Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 kişiyle İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 kişiyle Edirne üçüncü sırada yer aldı
Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre:
*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da yüzde 19 arttı
*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da 1.97 milyon kişi oldu
*Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Kasım'da yüzde 22.25 artışla 37.54 milyon kişi oldu
*İlk 11 ayda Türkiye'ye 5.87 milyon kişi ile en çok Rusya'dan yabancı ziyaretçi geldi
*Rus turistler ilk 11 ayda tüm yabancı ziyaretçilerin yüzde 15.63'ini oluşturdu
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