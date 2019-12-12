Son dakika haberi: TAV İnşaat yol ayrımında

TÜRKİYE’nin, 1997 yılında Atatürk Havalimanı’nı işletmeye başlamasıyla tanıdığı TAV Grubu’nun iştiraki TAV İnşaat’ta ortakların yol ayrımına geldiği öğrenildi. Bir süredir anlaşmazlıkların yaşandığı şirkette halen Tepe Holding’in yüzde 40, Hamdi Akın’ın Başkanı olduğu Akfen Holding’in yüzde 40 ve Sani Şener’in kurduğu Sera Grubu’nun da yüzde 20 hissesi bulunuyor.Bankalarla borç yapılandırması için yaklaşık bir yıldır masada olan şirkette, ortaklar arası anlaşmazlığı gidermek ve kredi yapılandırması için çeşitli senaryoların gündeme geldiği öğrenildi. Sera Grubun Kurucusu Sani Şener bankalarla yürütülen kredi yapılandırması kapsamında Akfen Holding’in TAV İnşat’ta ortaklıktan ayrılarak hissesini Sera Gruba devredeceğini söyledi. Şener Sera Grubun da buna karşılık İDO’daki yüzde 10 hissesini Akfen Holding’e vereceğini kaydetti. Akfen’in patronu Hamdi Akın ise hisse devirlerinin kesinleşmediğini masadaki formüllerden biri olduğunu belirtti.

AKFEN DEVREDİYOR

TAV İnşaat, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki havalimanları dahil başta Ortadoğu ülkelerindeki havalimanı projeleri olmak üzere bugüne kadar 21 milyar doların üzerinde projeyi gerçekleştiren bir firma olarak dünyanın önde gelen altyapı şirketleri arasında gösteriliyor. Ancak son dönemde şirketin özellikle Ortadoğu’daki projelerden alacaklarını tahsil edemediği ve zor durumda olduğu bu nedenle de bankalarla yeniden yapılandırma için bir yıldır müzakere yürüttüğü öğrenildi. Bankalarla müzakere sürecinde de yapılandırma için çok çeşitli senaryoların ele alındığı ve son olarak Akfen Holding’in hisselerini Sera Gruba devrederek ortaklıktan ayrılması önerisinin değerlendirildiği belirtildi. Görüşmelerin bir süredir devam ettiğini hatırlatan analistler ortakların kısa sürede bir anlaşmaya varamaması durumunda büyük projeler yürüten hissedar grupların zarar görebileceğine dikkat çekiyor.

750 MİLYON DOLARLIK PROJE

Görüşlerini aldığımız Sera Grubun Kurucusu ve aynı zamanda TAV Havalimanları CEO’su olan Sani Şener piyasadaki ‘TAV İnşaat’ta ortaklar arasındaki uyumsuzluk nedeniyle şirket zor durumda, ortaklar şirkete sahip çıkmıyor’ yönündeki yorumlara ilişkin şunları söyledi: “İşlerin durduğu, şirkette karar alınamadığı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmıyor. Bu bir yıllık süreçte de karar almaya devam ettik, projeleri tamamladık. Hatta son olarak Katar’da Doha Havalimanı projesinin 750 milyon dolarlık ek yatırımını aldık. Ortadoğu’daki projelerden kaynaklanan alacaklarımız konusunda gelişme var. 300 milyon dolarlık alacağımız var. Bunun 150 milyon doları için yargı süreci lehimize sonuçlandı. Tahsilata başladık. Diğer alacaklarımızı da almak üzere süreç devam ediyor. Türkiye’de de yeniden yapılandırma müzakerelerinde sona yaklaştık, anlaşmak üzereyiz.”

“HİSSE DEĞİŞİMİ YAPACAĞIZ”

Sera Grubun Kurucusu Sani Şener: “TAV İnşaat’ın özellikle Ortadoğu’daki projelerinden kaynaklı tahsil edemediği 300 milyon dolarlık alacağı var. Borçlarını yapılandırmak için bankalarla bir yıldır müzakerede. Anlaşmazlıklarımızı büyük oranda çözdük. Bankalarla süren yeniden yapılandırma kapsamında TAV İnşaat’ta ortaklık yapısı değişti.

TAV İnşaat, Tepe Grup ve Sera Grup’ta kaldı. Tepe Grubu’nun yüzde 40, Sera Grubu’nun da yüzde 60 hissesi olacak. Buna karşılık Sera Grup da İDO’daki yüzde 10 hissesini Akfen’e devredecek. İDO’da da Tepe ve Akfen kalacak. Hiçbir para alışverişi yapılmadan mahsuplaşmış olacağız.”

ALINMIŞ BİR KARAR YOK

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: “TAV İnşaat’ın bankalara olan borcu nedeniyle bir süredir görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konunun birçok tarafı var. Masada 6 banka var, hissedarlar var ve çok çeşitli senaryolar, öneriler görüşülüyor. Şu ana kadar alınmış bir karar yok. Her gün, her saat farklı bir çözüm önerisi masaya geliyor ve fikirler değişiyor. Ortaklık yapısında bir değişiklik yapılması da, Akfen’in TAV İnşaat’taki hisselerini devretmesi ve Sera İnşaat’ın İDO’daki hisselerini devretmesi de masadaki senaryolardan biri. Ancak şu anda alınmış bir karar yok. Görüşmeler devam ediyor.”

BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTILAR

- Akfen Holding: 5 kıtada, 350 projeyi hayata geçirdi. Halen iştirak şirketleri ve süren projelerinde 6500 kişiye istihdam sağlayan Akfen Holding, inşaat, enerji, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı ve gayrimenkul olmak üzere birçok alanda faaliyetleri bulunuyor.

- Tepe Grubu: Bugüne kadar 13 milyon metrekareden fazla projeyi tamamlayan Tepe Grubu’nun da 17 farklı ülkede, altyapıdan, konuta, endüstriyel tesislerden, alışveriş merkezlerine kadar birçok farklı alanda süren projeleri bulunuyor.

- Sera Grubu: 1.5 milyon metrekarelik alt ve üstyapı inşaat projesini tamamlayan Sera Grubu, inşaat havacılık, deniz yolu taşımacılığı ve araş muayene istasyonları alanında faaliyet yürütüyor.