Son dakika haberi... KKTC Su Temin Projesi'yle ilgili açıklama: Hatta kopukluk gözlemlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kıbrıs isale hattındaki kopuklukla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok."

Ayrıntılar az sonra...