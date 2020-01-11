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Ekonomi
Haber Giriş: 11.01.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... KKTC Su Temin Projesi'yle ilgili açıklama: Hatta kopukluk gözlemlendi

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Son dakika haberi... KKTC Su Temin Projesi'yle ilgili açıklama: Hatta kopukluk gözlemlendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin projesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kıbrıs isale hattındaki kopuklukla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi. Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok."

Ayrıntılar az sonra...

 

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