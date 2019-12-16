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Ekonomi
AA
16.12.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Atlas Global'den açıklama: Cumartesi günü...

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Son dakika haberi... Atlas Global'den açıklama: Cumartesi günü...

26 Kasım'daki açıklamasında uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelediğini duyuran Atlas Global'den yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacak.' denildi.

Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

Atlas Global'in resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15’de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır.

26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz. Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır."

 

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