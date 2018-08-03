Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, temmuz ayında yüzde 0,55 artarken, yıllık bazda yüzde 15,85 oldu.
TÜFE’DE 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,26 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.
AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 3,07 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28 ve haberleşmede yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.
YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 24,21 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 20,32, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,24 ve lokanta ve oteller yüzde 13,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 0,97 İLE AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA’DA OLDU
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 11,49 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17,81 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,21 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.
Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi, Temmuz 2018 [2003=100]
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