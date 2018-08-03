Son dakika... Emlak Bankası'yla ilgili flaş gelişme

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
03.08.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Son dakika... Emlak Bankası'yla ilgili flaş gelişme

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Son dakika... Emlak Bankası'yla ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz." dedi.

BİR dönemin devi Emlak Bankası geri dönüyor. 2001 yılından bu yana tasfiye sürecinde olan Emlak Bankası’nın yeniden aktif hale getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna duyururken açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz." dedi.

ATATÜRK’ÜN TALİMATIYLA KURULDU

Emlak Bankası, 3 Haziran 1926’da Atatürk’ün talimatı doğrultusunda 20 milyon TL sermaye ile kurulan bir banka. 1953 yılında ödenmiş sermayesi 300 milyon TL’ye çıkarılan banka, AnkaraYenimahalle, Ankara-Telsizler, İstanbul-Levent, İstanbul-Koşuyolu İstanbul-Emekli Subay Evleri, İstanbul-Ataköy,İzmir-Denizbostanlısı, Edirne-Mimar Sinan, Eskişehir-Yunuskent, Urfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları projelerine imza attı.

Banka bu dönemde kendi inşaatlarının yanı sıra, Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da inşa etti. Faaliyet gösterdiği son yıllarda ise İstanbul-Ataköy, Ataşehir, Bahçeşehir, Mimaroba, Sinanoba, Ankara-Bilkent, Elvankent, Konutkent, İzmir-Gaziemir, Mavişehir gibi projeleri gerçekleştiren banka, konut, dış ticaret ve denizcilik sektörlerinde uzmanlaştı. Ancak 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile, Emlak Bankası’nın bankacılık yapma yetkisi sona erdirildi ve tasfiye kapsamına alındı.

16 YIL ÖNCE TASFİYE EDİLDİ

1980’lerin sonunda, eski Genel Müdürü Engin Civan’ın adının karıştığı ve işadamı Selim Edes’in “rüşvetin belgesi mi olur” sözüyle tarihe geçen yolsuzluk iddialarıyla da anımsanan kurumun, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, 3 Temmuz 2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 4684 sayılı yasayla sona erdirilerek tasfiye edildi. Bankanın şubeleri de aynı yıl Ziraat Bankası ve Halkbank’a devredildi.

VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİNDE

Banka için, Zeki Sayın başkanlığında bir tasfiye yönetim kurulu da oluşturuldu. Geçen yıllar içinde,tasfiye çalışmaları kapsamında bankanın tüm borçlarını ödediği ve alacaklı pozisyona geldiği öğrenildi. Buna göre bankanın alacakları, 123 milyon TL’ye ulaştı. 2015 yılında vergi rekortmenleri listesinde 100. sırada, 2014 yılı vergi rekortmenleri listesinde de 91. sırada yer alan bankanın sermayesi de, aranılan koşulları karşılar noktaya geldi.

 

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