Son dakika... Merakla beklenen veri açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi 78,5 oldu.
Ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken, 2019 Ocak ayında %4,2 oranında azalarak 78,5 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Ocak ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 78,3 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 değerine geriledi. Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksi, Ocak 2019
Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Ocak 2019
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 27 Şubat 2019'dur.
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AÇIKLAMALAR
Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.
Tüketici güven endeksi, 2019 Ocak ayından itibaren mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaya başlanmış, buna bağlı olarak ekonomik güven endeksi hesaplamalarında da arındırılmış alt endeksler kullanılmıştır.
Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.
Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.
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