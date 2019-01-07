Son dakika... Dolar yeni haftaya böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.35 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.11 TL seviyesinde hareket ediyor.
DOLAR kuru yılın ilk haftasını 5.31 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya 5.34 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.3190 TL seviyesini, en yüksek ise 5.3539 TL seviyesini gördü. Dolar kuru saat 09.01 itibarıyla 5.3500 TL seviyesinde hareket ederken; 6.1205 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1152 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.20 düşüşle 95.56 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1422 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.69 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.71 seviyesinde bulunuyor.
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