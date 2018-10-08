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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
BIGPARA
08.10.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Dolar ve Euro haftaya böyle başladı

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Son dakika... Dolar ve Euro haftaya böyle başladı

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.17 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 7.11 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar bu hafta ABD'li rahip Brunson davasını ve enflasyonla mücadele programını takip edecek.

GEÇTİĞİMİZ haftayı 6.12 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 6.15 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 6.1849 TL'yi görürken, saat 09.53 itibarıyla 6.1782 TL'de hareket ediyor. 7.1309 TL'ye kadar yükselen Euro kuru aynı dakikalarda 7.1112 TL seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ise dolar, Çin'in bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmesi ve yuanın değer kaybetmesine göz yummasının ardından değer kazandı. Ancak Japonya ve ABD tahvil piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle hacimler düşerken hareketlerin de sınırlı olduğu görülüyor.

Washington ile Beijing arasındaki ticaret anlaşmazlığı sonucu ekonominin kaybettiği ivmeyi telafi etmeye çalışan Çin Merkez Bankası pazar günü bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Bunun ardından resmi dolar/yuan kurunu 6.8957 olarak belirledi, yani yuanın dolar karşısında geçen yıl mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye inmesine göz yumdu.

Geçen hafta ABD Hazine tahvil faizlerinin yedi yılın zirvesini görmesinden destek alarak 96.12'ye kadar yükselen dolar endeksi, yüzde 0.17 yükselişle 95.45 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1503 seviyesinde hareket ediyor.

 

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