Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.31 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.05 TL seviyesinde hareket ediyor.
DOLAR kuru, dün ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme mesajıyla sert gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz mesajları sonrası yükseldi ve yeni güne 5.31 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2823 TL seviyesini, en yüksek 5.3222 TL seviyesini gördü. Dolar saat 08.53 itibarıyla 5.3124 TL seviyesinde hareket ederken, 6.0096 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise 6.0584 TL seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.11 düşüşle 96.38 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1388 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.87 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.71 seviyesinde bulunuyor.
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 2.25 - yüzde 2.50 aralığına çekti. Fed'in 2019 için faiz artış beklentisi ise 3'ten 2'ye düştü.
ABD ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLMEYE BAŞLADI
ABD Başkanı Trump'ın "Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" açıklamasından sonra Beyaz Saray'dan da flaş bir açıklama geldi. Açıklamada "ABD askerleri Suriye'den dönmeye başladı. DEAŞ'la mücadelede yeni sayfaya geçilirken ABD askerleri ülkeye dönmeye başladı." ifadeleri kullanıldı.
Amerikan medyası, Suriye'deki ABD Dışişleri personelinin 24 saat içinde, ABD askerlerinin ise 60 ile 100 gün içinde çekileceğini iddia etti. Pentagon'dan da "askerlerin dönüşü başladı, ancak DEAŞ'a karşı savaş bitmedi" değerlendirmesi geldi.
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