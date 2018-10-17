Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı
Dolar fiyatları 2 ayın düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.68 TL'de hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.58 TL seviyesinde bulunuyor.
ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar kuru, 5.70 TL'nin altını görerek 5.6656 TL'ye kadar geriledi. 10 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gören dolar, saat 10.19 itibarıyla 5.6893 TL seviyesinde bulunurken, 6.5510 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise 6.5877 seviyesinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.87 seviyesindeyken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26.52 seviyesinde bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.04 yükselişle 94.82 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1572 seviyesinde hareket ediyor.
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