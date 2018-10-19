Son dakika... Dolar kuru ne kadar? 19 Ekim 2018 dolar fiyatları
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
ABD'li rahip Brunson'ın serbest kalması sonrasında yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de sakin seyir devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 5,60 civarında hareket ediyor. Dolar dün 5,5185'e kadar gerilemişti.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kalkabilieceği beklentisiyle dolarda hızlı düşüş görülmüştü.
Euro/TL de 6,40'ın hemen üzerinde hareket ediyor.
Piyasalarda ABD-Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, haftaya Merkez Bankası faiz toplantısını gerçekleştirecek.
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