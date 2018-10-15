Son dakika... Dolar kuru bugün ne kadar? 15 Ekim 2018 dolar fiyatları
Dolar fiyatları, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından gerilemeye devam ederek 5.84 TL'nin altını görürken, şu dakikalarda 5.84 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 6.75 TL seviyelerinde...
OLUŞAN iyimser hava ile 6.00 TL'nin altında gerileyen dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe de 6.00 TL'nin altında başladı. Dolar kuru en düşük 5.8398 TL seviyesini görürken, saat 09.24 itibarıyla 5.8417 TL'de hareket etti. 6.7518 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.7572 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 0.03 yükselişle 94.97 puanda bulunurken; Euro/dolar paritesi ise 1.1554 seviyelerinde...
PİYASALAR BUNLARI TAKİP EDECEK
Yurt içinde bugün saat 10.00'da Temmuz dönemi işsizlik, saat 11.00'de ise Eylül ayı bütçe dengesi açıklanacak. Yurt dışında ise saat 15.30'da ABD New York Fed imalat endeksi, perakende satışlar ve çekirdek perakende satışlar verileri açıklanacak.
Oldukça yakından takip edilen bir gündem maddesi olan davanın sonuçlanması ve Brunson'ın serbest bırakılması önemli bir riski ortadan kaldırırken, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği piyasalar için yön verici olacak.
Diğer taraftan küresel gelişmeler ve risk iştahının seyri de izlenecek.
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