Son dakika... Dolar kuru 5.42 seviyesinde işlem görüyor
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.42 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 6.25 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, siyasi ve diplomatik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.44 TL seviyesinde bulunurken, haftanın son işlem gününe 5.42 TL seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4160 TL'yi, en yüksek ise 5.4322 TL'yi gördü. Dolar saat 09.05 itibarıyla 5.4281 TL'de hareket ederken, 6.2260 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2590 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.16 düşüşle 95.96 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1524 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.88 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.27 seviyesinde bulunuyor.
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