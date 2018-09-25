Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte güncel dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.12 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 7.21 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, Hazine ihalesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temasları takip edecek.
Dolar kuru, dün gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle sert gerilerken, yeni güne 6.15 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürürken, 6.0686 TL'ye kadar geriledi. Dolar, saat 13.12 itibarıyla 6.1259 TL seviyesinde hareket ederken, 7.1378 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 7.2111 TL'de bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.65 seviyesinde bulunurken, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25.55 seviyelerinde...
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.08 düşüşle 93.77 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1763 seviyesinde hareket ediyor.
TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2'yi aşarken, gelişmekte olan para birimleri arasında cuma günü en çok değer kaybeden para birimi olan TL dün ise en çok değer kazanan oldu. Bu gelişmede bankacılık sektörüne ilişkin beklentiler belirleyici oldu.
Bankacılık sektörüne yönelik dün başlatılan mali durum tespit çalışmasının verdiği iyimserlik ve sorunlara karşı olası atılacak adımların beklentisiyle banka hisseleri dün yüzde 5'in üzerinde primliydi.
ERDOĞAN'IN TEMASLARI VE HAZİNE İHALESİ TAKİP EDİLECEK
Bankacılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de gerçekleştireceği temasların yakından takip edildiğini, Hazine borçlanmalarının da izlendiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek, 2 yıl vadeli sukuk ile borçlanacak. Hazine'nin TL cinsi sukuk ihracında 1.7 milyar TL borçlanması bekleniyor. Sukuk ihracında 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 12.20 olacak.
Fed'in günün ilerleyen saatlerinde başlayacak iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını 2015 sonlarından bu yana sekizinci kez artırması bekleniyor. Piyasalar, 2019 yılına yönelik görünümün daha az net olmasına rağmen, yıl sonundan önce başka bir faiz artırımı daha fiyatlıyor.
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