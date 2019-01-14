Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte günce dolar kuru
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.53 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 6.34 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, siyasi ve diplomatik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.
GEÇTİĞİMİZ haftayı 5.48 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5.49 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4545 TL'yi, en yüksek ise 5.5450 TL'yi gördü. Dolar saat 10.18 itibarıyla 5.5311 TL'de hareket ederken, 6.3676 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3411 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.03 yükselişle 95.29 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1458 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.94 seviyesinde bulunuyor.
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