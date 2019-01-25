Son dakika... Dolar fiyatları ne durumda? İşte 25 Ocak güncel dolar kuru
Dolar ve Euro fiyatlarında aşağı yönlü seyir sürerken, dolar fiyatları şu dakikalarda 5.26 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 5.96 seviyesinde bulunuyor.
Dolar kurunda aşağı yönlü seyir sürerken, haftanın son işlem gününe 5.26 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2580 TL seviyesini, en yüksek ise 5.2778 TL'yi gördü. Dolar saat 09.21 itibarıyla 5.2662 TL'de hareket ediyor. 5.9509 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.9685 TL'de hareket ediyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.19 yükselişle 96.11 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1322 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.62 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.20 seviyesinde bulunuyor.
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