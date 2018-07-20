Dolar fiyatlarÄ± haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼ne bÃ¶yle baÅŸladÄ±

Dolar fiyatlarÄ± haftanÄ±n son gününe böyle baÅŸladÄ±
Dolar kuru gÃ¼ne 4.82 TL'den baÅŸlarken, ÅŸu dakikalarda 4.81 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.61 TL'de bulunuyor.Â Piyasalar, G20 toplantÄ±sÄ±nÄ± ve kÃ¼resel ticaret savaÅŸÄ± geliÅŸmelerini takip edecek.Â
Dolar, geliÅŸmekte olan para birimlerindeki trendi yansÄ±tarak dalgalÄ± bir seyir izlerken, haftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼ne 4.82Â TL seviyesinden baÅŸladÄ±.
Dolar kuru gÃ¼n iÃ§erisinde en yÃ¼ksek 4.8316 TL'yi gÃ¶rÃ¼rken, saat 9.30 itibarÄ±yla 4.8179 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise 5.6346 TL'ye kadar yÃ¼kselirken, ÅŸu dakikalarda 5.6191 TL'de hareket ediyor.
BankacÄ±lar iÃ§ siyasi gÃ¼ndemin bugÃ¼n sakin olduÄŸunu ticaret savaÅŸlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere kÃ¼resel geliÅŸmelerin geliÅŸmekte olan Ã¼lke para birimlerine yÃ¶n vermesini beklediklerini sÃ¶yledi.
Piyasada yÃ¶n belirleyici lokal geliÅŸmenin ise Merkez BankasÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi faiz kararÄ± olmasÄ± bekleniyor.
G20 BAÅžLIYOR
BugÃ¼n baÅŸlayacak olan G20 toplantÄ±larÄ±nÄ±n kÃ¼resel gÃ¼ndeminde ticaret savaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik sÃ¶ylemler yer alÄ±rken TÃ¼rkiye'den toplantÄ±ya katÄ±lmasÄ± beklenen Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ve TCMB BaÅŸkanÄ± Murat Ã‡etinkaya'nÄ±n da toplantÄ±lardaki olasÄ± sÃ¶ylemleri de izlenecek.
MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BELÄ°RLEYÄ°CÄ° OLACAK
Bir bankanÄ±n dÃ¶viz masasÄ± iÅŸlemcisi, "TCMB'nin faiz kararÄ± Ã¶ncesi bugÃ¼n iÃ§eride Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. HaftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde geliÅŸmekte olan Ã¼lke para birimlerine yakÄ±n bir seyir bekliyoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki ekonomi yÃ¶netimi yapÄ±sÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere iÃ§ siyaset ve TCMB kararÄ± piyasalarda belirleyici olacak" dedi.
TAHVÄ°L BONO PÄ°YASASI
Tahvil bono piyasasÄ±nda da tahvil faizleri uzun sÃ¼redir baskÄ± altÄ±nda. Analistlere gÃ¶re bu baskÄ±nÄ±n ana nedenleri ise enflasyonun geldiÄŸi seviyeler ve yÃ¼kseliÅŸin devam edeceÄŸi endiÅŸeleri, seÃ§im Ã¶ncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yÃ¶netimi ile uygulanacak politikalara yÃ¶nelik endiÅŸeler oldu.
BankacÄ±lara gÃ¶re gÃ¶sterge iki yÄ±llÄ±k tahvilin bileÅŸik faizi geÃ§en hafta yÃ¼zde 20.51 ile 10 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine gelirken, 10 yÄ±llÄ±k gÃ¶sterge tahvil faizi ise yÃ¼zde 18.85 ile tarihi zirvesini gÃ¶rdÃ¼. Ä°ki yÄ±llÄ±k gÃ¶sterge tahvil yÃ¼zde 20.50 civarÄ±ndaki seyrini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, 10 yÄ±llÄ±k gÃ¶sterge tahvil ise yÃ¼zde 17.80 civarÄ±nda seyrediyor.
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