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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
28.09.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Son dakika... Dış ticaret rakamları açıklandı

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Son dakika... Dış ticaret rakamları açıklandı

Dış ticaret açığı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azalarak 2.42 milyar dolara gerilerken, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 7.6 artışla 49.2 milyar dolar oldu.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre ihracat Ağustos ayında yüzde 6.5 azalarak 12.38 milyar dolar, ithalat yüzde 22.7 azalarak 14.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracat Ocak-Ağustos döneminde yüzde 5.2 artışla 108.6 milyar dolar, ithalat yüzde 5.9 artışla 157.8 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında yüzde 69.1 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 83.6'ya yükseldi.

Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 5.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Ağustos ayında yüzde 45.3 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 45.4 oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 58 azalarak 2.5 milyar dolar, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 7.7 artışla 49.2 milyar dolar oldu.

TÜİK verilerine göre Ağustos'ta en fazla ihracat yapılan ülke 1.1 milyar dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 900 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 648 milyon dolar ile Irak ve 637 milyon dolar ile ABD takip etti.

İthalatta ilk sırayı 1.55 milyar dolar ile Rusya alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1.4 milyar milyar dolar ile Çin, 1.3 milyar dolar ile Almanya ve 920 milyon dolar ile ABD izledi.

En çok ihraç edilen fasıllar arasında ilk sırada yer alan motorlu kara taşıtlarında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.6 düşüşle 1.29 milyar dolara geriledi.

İkinci sırada yer alan kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslında ihracat yüzde 13.6 artışla 1.2 milyar dolara yükseldi. Öte yandan yine en büyük ihracat kalemlerinden biri olan kazanlar ve makineler yüzde 10.4 düşüşle 1.16 milyar dolara geriledi. Bu dönemde demir-çelik ihracatı ise yüzde 52.7 artarak 848 milyon dolar oldu.

Öte yandan Ağustos'ta en çok ithal edilen fasıl yüzde 6.8 artışla 3.48 milyar dolara yükselen enerji kalemi olurken, bunu yüzde 24.3 düşüşle 1.65 milyar dolar olan kazanlar ve makinalar faslı izledi. Öte yandan demir-çelik ithalatı yüzde 13.5 artışla 1.4 milyar dolar oldu.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller faslında ithalat Ağustos'ta yüzde 67.2 düşüşle 398 milyon dolara geriledi.

 

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