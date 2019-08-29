Son dakika... Dış ticaret açığı geriledi
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre dış ticaret açığı 2018 yılı Temmuz ayındaki 6 milyar 228 milyon dolar seviyesinden yüzde 46.54 oranında azalarak 3 milyar 330 milyon dolara geriledi.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dış ticaret açığındaki gerileme sürüyor. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayına oranla dış ticaret açığında yüzde 46.54 oranında gerileme yaşandı. Dış ticaret açığı 6.2 milyar dolar seviyesinden 3.3 milyar dolara geriledi.
Temmuz ayında ihracat yüzde 8,32 artarak 15 milyar 958 milyon dolar, ithalat yüzde 7,98 azalarak 19 milyar 288 milyon dolar oldu.
ÖTS'ye göre temmuz ayında dış ticaret açığı 2018 yılı temmuz ayındaki 6 milyar 9 milyon dolar seviyesinden yüzde 47,51 oranında azalarak 3 milyar 154 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ÖTS'ye göre temmuz ayında ihracat yüzde 8,46 artarak 15 milyar 238 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 18 milyar 392 milyon dolar seviyesinde oluştu.
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