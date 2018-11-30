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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
30.11.2018 - 16:41, Son Güncelleme:

Son dakika... Dev hastane boşaltıldı onlarca doktor ortada kaldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr

İstanbul Mahmutbey’de bulunan 30 yıllık dev hastane birkaç gün içinde boşaltıldı. İzne çıkarılan personel geldiklerinde şoke oldu. Hastane binasındaki tüm cihazların götürüldüğü anlaşıldı. Hastane işçileri ve doktorlar tazminatlarını alamadıklarını belirtirken, ortaklar arasında sorun çıktığı belirtiliyor. Şirket yönetimi adına yapılan açıklamada ise "Genel kurula katılmayan bir takım pay sahipleri, yönetim kurulunun seçilememesine sebep oldu" denildi.

İSTANBUL Mahmutbey’de bulunan Akgün TEM Hastanesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan hastane 4 yıl önce el değiştirdi.

Son dakika... Dev hastane boşaltıldı onlarca doktor ortada kaldı


Hastanede birkaç ay önce mali sıkıntı baş göstermeye başladı. 180 kadar personele maaşlar ödenemedi. Hastane yönetimi, yaşanan sıkıntının geçici olduğunu belirtirken, personel ise izne çıkarıldı.

Son dakika... Dev hastane boşaltıldı onlarca doktor ortada kaldı


BİNADAKİ CİHAZLAR GÖTÜRÜLDÜ
Ancak, son bir iki gün içinde hastaneye giden çalışanlar şok geçirdi. Hastane binasının tamamen boşaltıldığı anlaşıldı. Hastanede bulunan cihazların tamamı taşınırken, bazı hastaların da mağdur olduğu belirtildi.

Son dakika... Dev hastane boşaltıldı onlarca doktor ortada kaldı


DAVALAR AÇILDI
Hastane personelinin ortalama 10-15 yıllık çalışanlar olduğunu belirten Av. Erkan Kılıç, “İşçilerin ortalama alacağı 100 bin TL seviyesinde. Doktorların ise 200-300 bin TL arasında değişen tutarlarda alacağı var. Gerekli yasal girişimleri yaptık; ancak tahsil imkânının olup olmadığı belirsiz”

Son dakika... Dev hastane boşaltıldı onlarca doktor ortada kaldı

4 YIL ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ
Dört yıl önce el değiştiren hastanede ortaklar arasında da sorun çıktığı belirtiliyor. Küçük hissedarlar, mal kaçırıldığı iddiasında.

'YÖNETİM SEÇİLEMEDİ ŞİRKET ORGANSIZ KALDI'

Şirketin Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Av. Görkem Gökçe ise şunları kaydetti: “Genel Kurula katılmayan bir takım pay sahipleri, yönetim kurulunun seçilememesine sebep oldular. Şirket organsız kaldı. Bundan sonra hukuki süreç işleyecek.”

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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