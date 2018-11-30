Son dakika... Dev hastane boşaltıldı onlarca doktor ortada kaldı
İstanbul Mahmutbey’de bulunan 30 yıllık dev hastane birkaç gün içinde boşaltıldı. İzne çıkarılan personel geldiklerinde şoke oldu. Hastane binasındaki tüm cihazların götürüldüğü anlaşıldı. Hastane işçileri ve doktorlar tazminatlarını alamadıklarını belirtirken, ortaklar arasında sorun çıktığı belirtiliyor. Şirket yönetimi adına yapılan açıklamada ise "Genel kurula katılmayan bir takım pay sahipleri, yönetim kurulunun seçilememesine sebep oldu" denildi.
İSTANBUL Mahmutbey’de bulunan Akgün TEM Hastanesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan hastane 4 yıl önce el değiştirdi.
Hastanede birkaç ay önce mali sıkıntı baş göstermeye başladı. 180 kadar personele maaşlar ödenemedi. Hastane yönetimi, yaşanan sıkıntının geçici olduğunu belirtirken, personel ise izne çıkarıldı.
BİNADAKİ CİHAZLAR GÖTÜRÜLDÜ
Ancak, son bir iki gün içinde hastaneye giden çalışanlar şok geçirdi. Hastane binasının tamamen boşaltıldığı anlaşıldı. Hastanede bulunan cihazların tamamı taşınırken, bazı hastaların da mağdur olduğu belirtildi.
DAVALAR AÇILDI
Hastane personelinin ortalama 10-15 yıllık çalışanlar olduğunu belirten Av. Erkan Kılıç, “İşçilerin ortalama alacağı 100 bin TL seviyesinde. Doktorların ise 200-300 bin TL arasında değişen tutarlarda alacağı var. Gerekli yasal girişimleri yaptık; ancak tahsil imkânının olup olmadığı belirsiz”
4 YIL ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ
Dört yıl önce el değiştiren hastanede ortaklar arasında da sorun çıktığı belirtiliyor. Küçük hissedarlar, mal kaçırıldığı iddiasında.
'YÖNETİM SEÇİLEMEDİ ŞİRKET ORGANSIZ KALDI'
Şirketin Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Av. Görkem Gökçe ise şunları kaydetti: “Genel Kurula katılmayan bir takım pay sahipleri, yönetim kurulunun seçilememesine sebep oldular. Şirket organsız kaldı. Bundan sonra hukuki süreç işleyecek.”
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