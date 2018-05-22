Son dakika... Denizbank'ın yeni sahibi belli oldu
Emirates NBD Denizbank'ı Sberbank'tan 3.2 milyar dolara satın aldı.
Denizbank, Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD tarafından 14.6 milyar TL (3.2 milyar dolar) karşılığında Sberbank PJSC'den satın alındı.
Yapılan açıklamaya göre Emirates NBD ve Sberbank, nihai Denizbank anlaşmasını imzaladı.
Denizbank CEO’su Hakan Ateş, 15 Mayıs’ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söylemiş, "Denizbank güzel bir varlık; çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... Kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" diye konuşmuştu.
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