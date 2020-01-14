Son dakika... Borsa İstanbul 121 bin puanı aştı

Borsa İstanbul güçlü yükselişini sürdürüyor. Ekonomideki toparlanma eğilimiyle birlikte piyasaya gelen güvenin belirtisi olan Borsa İstanbul'daki yükseliş tarihi zirvesine yaklaştı.

Pozitif seyreden Borsa İstanbul gün içinde en yüksek seviyesi olan 121 bin 40 puana kadar yükseldi. BİST'te görülen tarihi yüksek seviye ise 29/01/2018 tarihinde görülmüş ve 121 bin 531 puan seviyesi olmuştu.