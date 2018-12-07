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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
07.12.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Borç yapılandırmasında son dakika gelişmesi

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Borç yapılandırmasında son dakika gelişmesi

Borç yapılandırması bozulanlara gecikme faizini ödeme şartıyla yeni hak verildi.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komsiyon'nda kabul edildi. Teklifi ile Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması kararlaştırılırken, yaşlılık aylıkları için alt sınır 1000 lira olarak belirlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir tarafından, yeniden yapılandırmaya ilişkin önerge verildi. Kabul edilen önergeyle, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, ödemelerini, geç ödeme zammı ile birlikte 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam edecek.

3 MİLYON KİŞİ YAPILANDIRMA ŞARTLARINI BOZDU

Konuya ilişkin komisyona bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, teklife eklenecek maddeyle vergi affından yararlanan mükelleflere ocak ayı sonuna kadar ödeme imkanı tanınacağını anlattı. Dilbay, "Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerimize 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvurmuştur. Yaklaşık 70 milyar lira yapılandırıldı. 2 milyon 459 bin 214 kişi yapılandırma şartlarını bozdu. Sosyal Güvenlik Kurumuna da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurmuştu. 43,4 milyar lira yapılandırıldı. 562 bin kişi ihlal etti. Tahsilat olarak da şu ana kadar Maliye tarafından 13,3 milyar lira, SGK'de ise 3,2 milyar lira yapılandırma bozulmadan tahsil edildi." ifadesini kullandı.

 

Borç yapılandırmasında son dakika gelişmesi

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