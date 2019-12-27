Son dakika... Tanıtım öncesi Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından notlar;

* Sınıfının en iyi özelliklerine sahip bir araç olacak. Bizim tasarımcılarımız Türkiye’den motifler, bizim milletimizin önem vereceği motiflerle aracımızı tasarladılar.

* Otomotivi satmanız için bir takım şartları, özellikleri olması lazım. Türk milletinin nelere önem verdiğini dikkate alarak mühendislerimiz ve tasarımcılarımız Türkiye’nin hoşuna gidecek şekilde dizayn ediyorlar.

* Bu program bizim için çok önemli bir program. Aracı bir kez değil aslında 4-5 sefer Osmangazi Köprüsü’nden geçirdik. Ben içine bindim ama kullanmadım.

* Elektrikli bir araç, dünyanın trendlerini yakalamış bir araç. Şu an elektrikli ve bağlantılı araçlar şu an otomobil satışlarının yüzde 1’ini oluştururken 2030’da yüzde 40’lara gelmesi bekleniyor.

* Otonom özellikleri olacak, akıllı bir araç olacak. Bu bir sadece araç tasarımı değil. Bir mobiliteden bahsediyoruz. Akıllı araçlarla birlikte hem yollarla, hem insanlarla bağlantılı yaşam alanı haline gelen araçlardan bahsediyoruz.

* Biz burada dünyayla rekabet edecek bir otomotivi üretmek istiyoruz. Dünyaya satamadıktan sonra Türkiye pazarıyla bir yere varmak mümkün değil. Piyasaya çıktığında C sınıfı bir SUV, sıfırdan elektrikli tasarlanmış yeni bir araç olacağı için bu manada da dünyada rekabetçi olması çok muhtemel.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ VE FİYATI NE OLACAK?

* İçerideki sunumu bozmayalım. Şirketin CEO’su sunum yapacak, kamuoyuyla paylaşacak.