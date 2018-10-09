Son dakika... Bakan Selçuk: İstihdamı destekleyecek programlar açıklayacağız
Son dakika... Aile Bakanı Selçuk 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı' kapsamında açıklamalarda bulunuyor.
Aile Bakanı Selçuk'un açıklamasından notlar;
* Gelirler politikasıyla desteklenmediği sürece kalıcı fiyat istikrarından söz etmek mümkün değil. Anayasanın ücret emeğin hizmetinin karşılığıdır kapsamında enflasyona göre asgari ücretleri belirliyoruz. Başarılı bir şekilde koordine ettik. Başarılı çalışmalara imza attık.
* Asgari ücret nominalde yüzde 14,2 artmış durumda. 2002 ve 2018 arasında yüzde 77 artığı gözlenmektedir. İşverenlerimiz için çeşitli politikalar geliştiriyoruz. Emek verenleri enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. 22 milyona sigortalı sayımız ulaştı. Sosyal güvenlik sisteminin mali yapısı daha sürdürülebilir hale gelmektedir. 16 yılda 241 milyar TL sosyal yardım yaptık
* Mali yapısı sürdürülebilir hale gelmektedir. İstihdamı destekleyecek programlar açıklayacağız.
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