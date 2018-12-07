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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
07.12.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

FLAŞ! Bakan duyurdu… İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Pekcan ihracat rakamlarıyla ilgili; "İhracatta kasımda rekor kırmıştık. Aralıkta da bunu artırarak, 2018'i rekorla kapatacağız" açıklamasında bulundu. Pekcan internetten alışverişlerin güvenilirliği için 'güvenli site uygulamasına' önümüzdeki hafta başlayacaklarını duyurdu.

Bakan Pekcan'ın açıklamasından notlar;

* Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum beni Ticaret Bakanlığı'na layık gördüğü için. Hızlı ve etkin kararlar alabiliyoruz. Örneğin doların ani hareketler yaptığı ağustos sonu eylül başı gibi, hemen toplanıp gece 23.30'da karar verip dış ticaretle ilgili 15 dakika içinde uygulamaya başladık.

* Ekmek fiyatıyla ilgili yetkilerimiz var. Zincir mağazalarda 65 kuruşa alıp 1 TL'ye satılıyordu. Ekmek yüzde 25-30 satılamazsa fırına iade ediliyordu. Ona yüzde 5 kısıtlama getirdik. 

* Kayıt sistemimiz var. Türkiye sınırı içindeki bütün TIR'ları takip edebiliyoruz.

* Yetkilendirilmiş 399 firmamız var 97 firma da bekliyor. Pilot uygulama başlattık. Üretici ve ihracatçı firmalar için... Konteyner takip sistemi var. 20 limanımızda aktif olarak çıkış noktasından varış noktasına kadar imalat tesisinde takip edebiliyoruz. Bunun dışında liman tek pencere projemiz var. 125 evrağı tek alandan girebiliyoruz. 

* İhracatçılarımıza ve firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bahsetmeyi unuttum biz göreve geldiğimizde istişare kurulu kurdum. Sadece başkanlar sonrasında genel müdürler, sekreterlerin katıldığı bir toplantı düzenliyoruz. Tüm iş insanlarının temsilcilerinin sorun ve problemlerini masaya yatırıyoruz. 

* İç ticaret, dış ticaret ve gümrüklerin birleştirilip Ticaret Bakanlığı bünyesinde tek bir yapı altında toplanması çalışmalarımıza hız kazandırdı.

* Yaklaşık 747 talep geldi. 270 tanesi bakanlığımız dışında. Bütün sorunları aşmak için gayret sarfediyoruz. Gerçekleşmeyecek bir talep varsa sebepleriyle dönüş yapıyoruz. İnşallah rekor kırmaya hem aylık hem yıllık ihracatımızda devam edeceğiz. Yüzde 49 aylıkta artış önemli bir rakam.

* Uluslararası yatırımcılar için en ideal zaman, kaçırılmayacak bir fırsat bunu söylüyorum. Biz ihracatı tabana yaymalıyız. KOBİ'lere, esnafa, genç girişimcilere, kadın girişimcilere... Exim Bank 12 yerde şube açtı, önce 20 sonra 40'a çıkaracağız. Kolaydestek.gov.tr'den destekler sağlıyoruz. Çok olumlu tepkiler aldık. 

* Yenilikli ticaret platformu diye başka bir çalışmamız daha var. İş adamlarımızla beraber çalışıyoruz. Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın bizimle. Fuar desteklerimiz var, pazara giriş desteklerimiz var. 

* Rusya'yla yerel paralarla ticaretimiz var. Çin, Bosna, Katar, Kuveyt... İstanbul'da Ankara'da reel, kamu, üniversiteler, finans sektörüyle seminer ve çalıştaylar düzenliyoruz. Karşılıklı anlaşmalarımız var. 

* Dış ticarette gümrükteki yeniliklerimiz başlamıştı. 29 sıra yükselerek 42. sıraya geldi. İngiltere'deki konuşmamda da AB kendisi de söyledi; 'En modern gümrükler Türkiye'de' diye. Ayrıca şirketlerin kuruluşu ticaret sicilleriyle beraber artık çok kolay. 23 kurum şu anda bu sistemi kullanıyor. e-ticaretin güvenliği için güvenli site uygulaması koyduk, başlayacak. Artık tüketicilerimiz hangi siteler güvenli bilecek. Oradan ulaşabilecekler. 

* 18 yaşını dolduran herkes gümrükten satış, e-ticarete kayıt olabiliyor. Güven damgası olacak ve önümüzdeki hafta başlayacak. Exim Bank olarak hedefimiz KOBİ payının artırılması. KOBİ artış oranı yüzde 30. 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını finanse eder durumda. 10 bin 849 kredi kullandırdığı firma sayısı. 7 bin 500'ü de KOBİ. 

* Gümrüklerle ilgili eğitim veriyoruz. Bir taraftan okul gibi oldu Bakanlığımız. Uluslararası anlamda prestij tabii bu. 

 

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