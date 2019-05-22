Son dakika... Bakan Pekcan'dan ABD'ye vergi indirimi açÄ±klamasÄ±
Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, ABD Ã¼rÃ¼nlerinin ithalatÄ±nda uygulanan ek vergilerde yarÄ± yarÄ±ya indirim kararÄ± konusunda aÃ§Ä±klamada bulundu.
Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan, TÃ¼rkiye'nin mÃ¼tekabiliyet esasÄ± gereÄŸi ABD menÅŸeli 22 ithal Ã¼rÃ¼ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ek mali yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, bu kararla ABD Ã¼rÃ¼nlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarÄ±nda ilave verginin 260,6 milyon dolara ineceÄŸini bildirdi.
Pekcan, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda,Â "BilindiÄŸi Ã¼zere 17 MayÄ±s tarihinde ABD, TÃ¼rkiyeâ€™den ithal edilen Ã§elik Ã¼rÃ¼nlerinde uyguladÄ±ÄŸÄ± ilave vergileri yÃ¼zde 50â€™den yÃ¼zde 25â€™e dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.Â TÃ¼rkiye bu kararÄ±n ardÄ±ndan mÃ¼tekabiliyet gereÄŸi ABD menÅŸeli 22 ithal Ã¼rÃ¼ne uyguladÄ±ÄŸÄ± ek mali yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu karar ile ABD Ã¼rÃ¼nlerine uygulanan 521,2 milyon dolar tutarÄ±nda ilave vergi 260,6 milyon dolara inecektir.Â ABD ile ticaretin Ã¶nÃ¼ndeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve hÃ¼kÃ¼metlerimiz tarafÄ±ndan ortaya konulan 75 milyar dolarlÄ±k ticaret hacmine ulaÅŸmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â
(1/4) BilindiÄŸi Ã¼zere 17 MayÄ±s tarihinde ABD, TÃ¼rkiyeâ€™den ithal edilen Ã§elik Ã¼rÃ¼nlerinde uyguladÄ±ÄŸÄ± ilave vergileri yÃ¼zde 50â€™den yÃ¼zde 25â€™e dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) 22 MayÄ±s 2019
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle